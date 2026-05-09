決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三井物、ＳＢＩ新生銀、丸紅 (5月1日～7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 コロプラ <3668>
26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の14.3億円に減った。
▲No.5 ＴＯＡ <6809>
26年3月期の連結経常利益は前の期比33.5％増の52.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.6％減の51億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2148> ＩＴメディア 東Ｐ -16.05 5/ 1 本決算 －
<2326> デジアーツ 東Ｐ -11.63 5/ 7 本決算 13.74
<8002> 丸紅 東Ｐ -10.77 5/ 1 本決算 －
<3668> コロプラ 東Ｐ -10.21 5/ 7 上期 -29.14
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ -10.19 5/ 7 本決算 -2.60
<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -10.11 5/ 7 本決算 -14.20
<8255> アクシアル 東Ｐ -10.04 5/ 7 本決算 -6.24
<2413> エムスリー 東Ｐ -9.64 5/ 1 本決算 6.19
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ -8.64 5/ 1 本決算 －
<7972> イトーキ 東Ｐ -8.45 5/ 7 1Q 10.60
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ -7.35 5/ 1 本決算 -3.05
<9742> アイネス 東Ｐ -6.02 5/ 7 本決算 黒転
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ -5.84 5/ 1 本決算 -7.88
<8860> フジ住 東Ｐ -5.84 5/ 1 本決算 －
<8031> 三井物 東Ｐ -5.70 5/ 1 本決算 －
<6099> エラン 東Ｐ -5.61 5/ 1 1Q 20.00
<7740> タムロン 東Ｐ -5.46 5/ 1 1Q -20.65
<1911> 住友林 東Ｐ -5.22 5/ 7 1Q -42.18
<8012> 長瀬産 東Ｐ -4.97 5/ 7 本決算 2.05
<6841> 横河電 東Ｐ -4.40 5/ 7 本決算 0.88
<8473> ＳＢＩ 東Ｐ -4.05 5/ 1 本決算 －
<4206> アイカ 東Ｐ -3.16 5/ 1 本決算 6.19
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -3.04 5/ 1 本決算 2.42
<6420> ガリレイ 東Ｐ -2.94 5/ 1 本決算 0.17
<2768> 双日 東Ｐ -2.90 5/ 1 本決算 －
<4151> 協和キリン 東Ｐ -2.84 5/ 7 1Q 77.16
<6395> タダノ 東Ｐ -2.16 5/ 7 1Q -16.01
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ -1.93 5/ 1 本決算 15.99
<6200> インソース 東Ｐ -1.47 5/ 7 上期 0.51
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ -1.25 5/ 1 本決算 -1.98
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 コロプラ <3668>
26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の14.3億円に減った。
▲No.5 ＴＯＡ <6809>
26年3月期の連結経常利益は前の期比33.5％増の52.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.6％減の51億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2148> ＩＴメディア 東Ｐ -16.05 5/ 1 本決算 －
<2326> デジアーツ 東Ｐ -11.63 5/ 7 本決算 13.74
<8002> 丸紅 東Ｐ -10.77 5/ 1 本決算 －
<3668> コロプラ 東Ｐ -10.21 5/ 7 上期 -29.14
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ -10.19 5/ 7 本決算 -2.60
<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -10.11 5/ 7 本決算 -14.20
<8255> アクシアル 東Ｐ -10.04 5/ 7 本決算 -6.24
<2413> エムスリー 東Ｐ -9.64 5/ 1 本決算 6.19
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ -8.64 5/ 1 本決算 －
<7972> イトーキ 東Ｐ -8.45 5/ 7 1Q 10.60
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ -7.35 5/ 1 本決算 -3.05
<9742> アイネス 東Ｐ -6.02 5/ 7 本決算 黒転
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ -5.84 5/ 1 本決算 -7.88
<8860> フジ住 東Ｐ -5.84 5/ 1 本決算 －
<8031> 三井物 東Ｐ -5.70 5/ 1 本決算 －
<6099> エラン 東Ｐ -5.61 5/ 1 1Q 20.00
<7740> タムロン 東Ｐ -5.46 5/ 1 1Q -20.65
<1911> 住友林 東Ｐ -5.22 5/ 7 1Q -42.18
<8012> 長瀬産 東Ｐ -4.97 5/ 7 本決算 2.05
<6841> 横河電 東Ｐ -4.40 5/ 7 本決算 0.88
<8473> ＳＢＩ 東Ｐ -4.05 5/ 1 本決算 －
<4206> アイカ 東Ｐ -3.16 5/ 1 本決算 6.19
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -3.04 5/ 1 本決算 2.42
<6420> ガリレイ 東Ｐ -2.94 5/ 1 本決算 0.17
<2768> 双日 東Ｐ -2.90 5/ 1 本決算 －
<4151> 協和キリン 東Ｐ -2.84 5/ 7 1Q 77.16
<6395> タダノ 東Ｐ -2.16 5/ 7 1Q -16.01
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ -1.93 5/ 1 本決算 15.99
<6200> インソース 東Ｐ -1.47 5/ 7 上期 0.51
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ -1.25 5/ 1 本決算 -1.98
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース