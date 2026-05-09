―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　コロプラ <3668>
　26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の14.3億円に減った。

▲No.5　ＴＯＡ <6809>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比33.5％増の52.3億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.6％減の51億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2148> ＩＴメディア 　東Ｐ 　 -16.05 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<2326> デジアーツ 　　東Ｐ 　 -11.63 　　5/ 7　本決算　　　 13.74
<8002> 丸紅 　　　　　東Ｐ 　 -10.77 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<3668> コロプラ 　　　東Ｐ 　 -10.21 　　5/ 7　　上期　　　-29.14
<6809> ＴＯＡ 　　　　東Ｐ 　 -10.19 　　5/ 7　本決算　　　 -2.60

<7575> 日本ライフＬ 　東Ｐ 　 -10.11 　　5/ 7　本決算　　　-14.20
<8255> アクシアル 　　東Ｐ 　 -10.04 　　5/ 7　本決算　　　 -6.24
<2413> エムスリー 　　東Ｐ　　 -9.64 　　5/ 1　本決算　　　　6.19
<8303> ＳＢＩ新生銀 　東Ｐ　　 -8.64 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<7972> イトーキ 　　　東Ｐ　　 -8.45 　　5/ 7　　　1Q　　　 10.60

<6632> ＪＶＣケンウ 　東Ｐ　　 -7.35 　　5/ 1　本決算　　　 -3.05
<9742> アイネス 　　　東Ｐ　　 -6.02 　　5/ 7　本決算　　　　黒転
<2296> 伊藤米久ＨＤ 　東Ｐ　　 -5.84 　　5/ 1　本決算　　　 -7.88
<8860> フジ住 　　　　東Ｐ　　 -5.84 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<8031> 三井物 　　　　東Ｐ　　 -5.70 　　5/ 1　本決算　　　　　－

<6099> エラン 　　　　東Ｐ　　 -5.61 　　5/ 1　　　1Q　　　 20.00
<7740> タムロン 　　　東Ｐ　　 -5.46 　　5/ 1　　　1Q　　　-20.65
<1911> 住友林 　　　　東Ｐ　　 -5.22 　　5/ 7　　　1Q　　　-42.18
<8012> 長瀬産 　　　　東Ｐ　　 -4.97 　　5/ 7　本決算　　　　2.05
<6841> 横河電 　　　　東Ｐ　　 -4.40 　　5/ 7　本決算　　　　0.88

<8473> ＳＢＩ 　　　　東Ｐ　　 -4.05 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<4206> アイカ 　　　　東Ｐ　　 -3.16 　　5/ 1　本決算　　　　6.19
<9682> ＤＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -3.04 　　5/ 1　本決算　　　　2.42
<6420> ガリレイ 　　　東Ｐ　　 -2.94 　　5/ 1　本決算　　　　0.17
<2768> 双日 　　　　　東Ｐ　　 -2.90 　　5/ 1　本決算　　　　　－

<4151> 協和キリン 　　東Ｐ　　 -2.84 　　5/ 7　　　1Q　　　 77.16
<6395> タダノ 　　　　東Ｐ　　 -2.16 　　5/ 7　　　1Q　　　-16.01
<5832> ちゅうぎんＦ 　東Ｐ　　 -1.93 　　5/ 1　本決算　　　 15.99
<6200> インソース 　　東Ｐ　　 -1.47 　　5/ 7　　上期　　　　0.51
<9619> イチネンＨＤ 　東Ｐ　　 -1.25 　　5/ 1　本決算　　　 -1.98

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース