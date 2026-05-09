ＡＣＥｅｓ那須雄登、難関校に合格した勉強法を明かす「ずっとストップウォッチを持って…」中学受験で慶応入学

タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時００分）が９日に放送され、ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓの那須雄登、佐藤龍我がゲスト出演した。

嵐の櫻井翔に憧れて、中学受験で慶応義塾に入学したという那須。驚きの勉強時間は「一番勉強していた時は１６時間くらい」だったという。

庄司が、当時の一日の過ごし方は「どういう構成？」と質問。那須は「小学校５年生くらいから勉強を始めて、寝るのは６時間くらいに収めて。朝５時くらいに母親と起きて勉強。算数の計算問題を。ずっとストップウォッチを持って、５０分勉強して１０分休むというのを刻んでいた」と難関校に合格した勉強法を明かした。

その１０分間の休憩中は「家の周りを散歩」していたといい、周りに娯楽があふれている中でも「無理やり我慢です。ゲームもしたかったし、友達と遊びたかったけど、どうしても学校に入りたくて。学校見学に行ってモチベーションを保っていました」とストイックに過ごした当時を振り返った。