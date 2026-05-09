◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）の難しい位置に設定された。

今季１勝で、メルセデスポイントランク２位の若手実力者、菅楓華（ニトリ）は池に２回も落とし、７をたたいた。

通算１勝で昨季のメルセデスポイントランク２２勝の佐藤心結（みゆ、ニトリ）、今季２勝と好調の郄橋彩華（サーフビバレッジ）も痛恨の池ポチャを喫した。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーンの下に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険がある。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、易しいホールとなり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。

第３日のピンポジションは、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）。第１日と同様に難しい位置となった。さらに、強風が吹き荒れるタフなコンディションとなり、平均スコアはパーを超えることは確実だ。

日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジの短いクラブで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説する。最終日は、さらに難しいピン位置に設定されることが予想される。優勝の行方を左右する勝負ホールとなる。