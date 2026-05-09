「これがないと生きていけない」杏が愛用する“万能な名品”を告白 佐々木希も「大好き」と即買いを誓った“逸品”を公開
俳優の佐々木希（38）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の杏（40）とのコラボ動画で、リラックスした雰囲気の中で育児や私生活について語り合った。
【動画】「これがないと生きていけない」杏＆佐々木希が絶賛する“万能な名品”
動画では、杏のポーチの中身を特別に公開。「お化粧ポーチ」、薬や救急用品などを入れた「その他ポーチ」の2つを使い分けており、その中で、その他ポーチに入っている「めっちゃ使ってるこれ」「ないと生きていけない一品」を紹介した。
佐々木も「大好き」と言い、杏がヘビロテしている一品として披露したのが「タイガーバーム」。杏は、頭をスッキリさせたいときや頭痛、肩こり、さらには時差ボケ対策まで、あらゆるシーンで活用しているとのことだ。これに佐々木も共感するも「最近この存在忘れてた、買おう！」と、その万能さを再認識していた。
また、化粧ポーチの中身は、すべて「クレ・ド・ポー」でそろえているという一面も披露。価格に見合うだけの価値があると、その品質や使い勝手を絶賛していた。
杏の愛用する品に、コメント欄には「最高おもろ美人なお二人!!貴重すぎる神すぎる」「もうさ、画面が神々しい！」「杏ちゃんが使っているメイク道具、ポーチの中身を知りたかったので、すっごく嬉しいです、、、こんな日が来るなんて、、、」「杏ちゃんのポーチの中身見れて嬉しかった〜」などと反響が集まっている。
【動画】「これがないと生きていけない」杏＆佐々木希が絶賛する“万能な名品”
動画では、杏のポーチの中身を特別に公開。「お化粧ポーチ」、薬や救急用品などを入れた「その他ポーチ」の2つを使い分けており、その中で、その他ポーチに入っている「めっちゃ使ってるこれ」「ないと生きていけない一品」を紹介した。
また、化粧ポーチの中身は、すべて「クレ・ド・ポー」でそろえているという一面も披露。価格に見合うだけの価値があると、その品質や使い勝手を絶賛していた。
杏の愛用する品に、コメント欄には「最高おもろ美人なお二人!!貴重すぎる神すぎる」「もうさ、画面が神々しい！」「杏ちゃんが使っているメイク道具、ポーチの中身を知りたかったので、すっごく嬉しいです、、、こんな日が来るなんて、、、」「杏ちゃんのポーチの中身見れて嬉しかった〜」などと反響が集まっている。