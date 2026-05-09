「漫画や社会に育ててもらった」東日本大震災での後悔を経て、せきやてつじ氏が寿司漫画に込めた想い

ドラマ化もされたイタリア料理漫画の金字塔『バンビ〜ノ！』など多くの著書を持つ漫画家せきやてつじ氏。現在、青年寿司職人の青春を描いた料理漫画『寿エンパイア』を連載しているが、そのスピンオフとなる「寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜」の単行本が今月発売された。 「マッズ！」が口癖の毒舌だけど心優しい主人公、児島 渡の誕生秘話とともにその魅力や社会への想いについて前編に続き後編をお届けする。

漫画を描くことで成長できた

――若い湧吾が寿司の技術を学び成長していく本編と違って、番外編は奇想天外なお寿司も、ライバルとのバトルも出てきません。かわりに若者を見守る児島の優しさが漂う「おとなの漫画」に仕上がっています。ご本人の視点もかなり入っていますか？

はい、自分の経験談が自然と児島というキャラクターに投影されたのだと思います。自分中心だった私が漫画や社会に育ててもらって少しは成長できたのかもしれませんね。

――漫画を描くことで自身も進化された？

ええ、良い漫画を描こうと思って描き続けていたら、自分でも思いもよらない場所に立っていました。漫画に成長させてもらっているんです。と、そんな偉そうなことを言っていても、私自身、人の立場や気持ちを考えることができてなかった後悔があるんですよ。

東長崎駅（西武池袋線）そばの『中華麺飯店 福聚縁』で行われた９時間に渡るサイン会。店主は古くからの友人で快く会場を貸してくれた

東日本大震災での後悔

――その後悔とは？

今でも覚えているのは、2011年3月11日、ちょうど吉祥寺行きのバスに乗っていた時のことです。その時、震災が起こりました。停車中の車が横にスライドして電線も縄跳びのようにスイングしてましたね。後ろの席に座っていたどこかのおばあさんと「心配ですね」なんて話していて。

しばらく止まっていたバスがようやく動き出しましたが、途中で降りてラーメン屋に行こうと「俺、ここで降りますね」と、おばあさんに言ってバスを後にしたんです。

――ラーメン屋さん、やっていたんですか？

ええ。でもガスが止まっていてラーメンを出せないといので、明太子ごはんを食べました。物足りなくてその後、すぐそばのピザ屋にも行きました。

――そんな時にはしご！ よく食べますね（笑）。

そうですよね、ピザ屋さんにも呆れられました（笑）。で、お腹はいっぱいになったんですけど、急に後悔が押し寄せてきて。

「あのおばあさんはとても不安そうな顔をしたよな、どうして一緒に最後までいなかったんだろう。俺は歩いても帰れる距離なんだから、荷物を持って家まで送ってあげればよかった」と。ピザを片手に猛烈に反省しました。今でも助けなかったことが時々、思い出されるんです。

サイン会には午後１時からの開始に午前２時から並んだ人も。原画もひとり１枚プレゼントされ、人が殺到したため自主的にファンが会場整理してくれた

今まで気が付かなかったこと

――前編では、北陸の被災地でボランティアをした経験が今回のスピンオフ「寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜」に反映されたお話をお聞きしましたが、その後、何かご自身に変化はありましたか？

ええ、被災地から帰った後、普段の生活でも変化がありました。街中でもよく人を観察するようになったんです。電車でお年寄りに席を譲るようなことは今までもしていましたが、まだまだ気が付かなかったことがたくさんあったなあ、と。

――たとえば？

たとえば車椅子の人が止まっていると「どうしたんだろう？ 段差の前にいるから困っているのかも？」と思って声をかけたり、白杖をついた人がいたらホームに転落しないよう見守ったり。思った以上に見過ごしてきたことに気が付きました。今回の番外編にはそういう目線が随所に入っていると思います。

番外編に込めた想い

――番外編のエピソード「早春」は、３部作という長編です。育児放棄された少年を児島が預かる話が描かれていますが、部下に「なぜ助けたのか」と聞かれ「助けてくれって声をあげてる奴を無視するようになったんじゃあ、この世は地獄だぜ」とつぶやくシーンが印象的でした。

３部作のエピソード「早春」から ©せきやてつじ／小学館

先ほどのバスの話もそうですが、この話は自戒も込めて描きました。私が一番、読んでほしいエピソードです。「早春」には育児放棄をする若いお母さん、また別の話には拝金主義に溺れて荒んでしまう寿司職人や我慢ができない生意気な若者なども登場しますが、どこか生きていく過程で倫理観がずれてしまう人もいる。

児島はそうした人たちをただ成敗するのではなく、そうなってしまった理由も考える。産まれた時から悪人はいませんから。

――そうですね。

日本には今、倫理観が必要です。「何よりもお金が一番」の人が多くなってしまったし、効率を求めるあまり、まわりで困っている人がいても何もしない人が増えてしまったような気がします。

赤の他人であっても目の前で困っている人がいたら手助けをする。そんな社会が普通であってほしい。寿司漫画ではあるのですが、そうした自分の人生と社会への想いを込めてこの番外編を描きました。幅広い世代の方に手にとっていただけたらうれいしいです。

――お話、ありがとうございました。

「寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜」小学館・刊

「寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜」小学館

https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098545445

取材／白石あづさ

【画像】漫画家・せきやてつじ氏サイン会での殺到の様子（3枚）