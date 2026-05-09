「良いゲームができたのになぜか勝てない」まさかのリーグ６連敗で最下位に転落。昨季２位の柏に何が起きているのか「もっとも顕著なのが…」

「良いゲームができたのになぜか勝てない」まさかのリーグ６連敗で最下位に転落。昨季２位の柏に何が起きているのか「もっとも顕著なのが…」