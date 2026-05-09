元日向坂46のメンバーで俳優・タレントの影山優佳さんが、自身のインスタグラムで25歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 影山優佳 】25歳＆活動10年でほろ酔いバースデーナイト「11年目も、隣に立っていてもらえたら」カンフーポーズでスマイル



影山さんは「影山優佳、25歳になりました」「そして、活動開始から10年を迎えることができました」と、サッカーボールの絵文字を添えて報告。ファンや関係者からの応援やお祝いに「生きてきてよかったって強く強く思わせてもらっています」「ありがとうございます！」と感謝を伝えました。





影山さんは「Happy Birthday Yuuka」とチョコレートで書かれたバースデープレートを前に、ほろ酔いでちょっと紅潮した表情とともにピースサイン。「私がみなさんを幸せにしたいのに」「気づいたらいつも幸せにしてもらってばっかり！」と、周囲からの厚意を伝えています。









そして「25歳はたくさん楽しみ遊び尽くすか、そろそろ粛々と自分を高めることにするか」と迷いつつも「たくさん笑って、たくさん笑わせたいって思ってます」「11年目も、隣に立っていてもらえたら嬉しいです」と、親しみのこもった思いをファンに向けて伝えています。





影山さんは「明日は待ちに待ったバースデーイベント！」「だから今日は絶対に絶対にお酒飲み過ぎないようにしないと〜〜！」と語りつつ、夜の街でおどけたカンフーポーズでスマイル。フォロワーからの祝福が渋滞しています。

【担当：芸能情報ステーション】