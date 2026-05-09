【KCON JAPAN】ALPHA DRIVE ONE、色気たっぷりステージに会場熱狂 ハプニングも“神フォロー”
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。
【ライブ写真】名シーンが数多誕生！ALPHA DRIVE ONE
大歓声を浴びて登場したALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』のシグナルソング「HOLA SOLAR」を開幕。情熱あふれるパフォーマンスに会場の熱気が上がった。
さらに、「FORMULA」「Chains」「Cinnamon Shake」も披露。色気たっぷりなパフォーマンスが魅力の「Chains」では、SANGWON（サンウォン）の手首にLEO（リオ）が紐を巻きつける名シーンがあるが、今回はLEOがボトムスに仕掛けていた紐をほどくことができず、間に合わない展開に。SANGWONは悔しげだったが、LEOはエンディング妖精の際、自らの首に紐を巻きつけ、新たな名場面を作り出した。
ANXIN（アンシン）も「皆さんの反応が本当に熱くて、僕たちは本当にかっこいいみたいですね」とにっこり。MCコーナーでは、JUNSEO（ジュンソ）の手本でXINLONG（シンロン）が、ドラマ『花より男子』韓国リメイク版の名セリフを披露。顔を赤らめながらも完璧にこなし、ALLYZ（ファンネーム）に胸キュンを届けた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ライブ写真】名シーンが数多誕生！ALPHA DRIVE ONE
大歓声を浴びて登場したALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』のシグナルソング「HOLA SOLAR」を開幕。情熱あふれるパフォーマンスに会場の熱気が上がった。
ANXIN（アンシン）も「皆さんの反応が本当に熱くて、僕たちは本当にかっこいいみたいですね」とにっこり。MCコーナーでは、JUNSEO（ジュンソ）の手本でXINLONG（シンロン）が、ドラマ『花より男子』韓国リメイク版の名セリフを披露。顔を赤らめながらも完璧にこなし、ALLYZ（ファンネーム）に胸キュンを届けた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。