「今日好き」りんか、クロップド丈から美ウエストちらり「完璧スタイル」「ますます綺麗になってる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月7日、自身のInstagramを更新。セットアップ姿を公開した。
【写真】「今日好き」美女「完璧スタイル」美ウエスト披露
りんかは「まぶすぎーーーーー あつすぎーーーーーーーー」とつづり、ガラス張りの建物を背に撮影したソロショットを投稿。サイドにレースアップのデザインが施されたクロップド丈のトップスとパンツのセットアップスタイルでポーズをとる姿が収められており、ほっそりとした美しいウエストがのぞいている。
この投稿は「憧れでしかない」「完璧スタイル」「透明感溢れてる」「ますます綺麗になってる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「完璧スタイル」美ウエスト披露
◆りんか、ほっそり美ウエストのぞくセットアップコーデ披露
りんかは「まぶすぎーーーーー あつすぎーーーーーーーー」とつづり、ガラス張りの建物を背に撮影したソロショットを投稿。サイドにレースアップのデザインが施されたクロップド丈のトップスとパンツのセットアップスタイルでポーズをとる姿が収められており、ほっそりとした美しいウエストがのぞいている。
◆りんかの投稿に「完璧スタイル」と反響
この投稿は「憧れでしかない」「完璧スタイル」「透明感溢れてる」「ますます綺麗になってる」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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