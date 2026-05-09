長谷川理恵、“料理研究家”母の味を継承 家庭料理公開「山盛りですごい」「まるでアートのような美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの長谷川理恵が5月7日、自身のInstagramを更新。家庭料理を公開した。
【写真】52歳ママモデル「まるでアートのような美しさ」母の味を継承した皿うどん
長谷川は「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。「ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と明かし、「80歳になった母の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と決断に至った経緯を説明している。「そして記念すべき第1回目のキックオフは母の生まれ育った長崎の郷土料理で皿うどん！！」と記し、手作りした皿うどんの写真を投稿。肉、にんじん、キャベツ、かまぼこなど、彩り豊かな具材がたっぷりとのった1品を披露している。
また、あん作りをする姿や山盛りの麺の上に具材を盛り付ける様子を撮影した動画も公開。「母からは安心してバトンタッチ出来ると言ってもらえて感無量。母の味を知っている兄や夫にも食べてもらいお母さんと同じって！」と喜びをつづっている。
さらに、今後の活動予定について「40年料理教室を続けてきた母と一緒に、鎌倉で2人の料理サロンを開催します」と紹介。「長年美のお仕事に携わってきましたが、50代になりここからは食を通じて本当の美しさを追求して参りたいと思っています。何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくっている。
この投稿は「とっても美味しそう」「まるでアートのような美しさ」「山盛りですごい」「食べてみたい」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「まるでアートのような美しさ」母の味を継承した皿うどん
◆長谷川理恵、家庭料理披露
長谷川は「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。「ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と明かし、「80歳になった母の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と決断に至った経緯を説明している。「そして記念すべき第1回目のキックオフは母の生まれ育った長崎の郷土料理で皿うどん！！」と記し、手作りした皿うどんの写真を投稿。肉、にんじん、キャベツ、かまぼこなど、彩り豊かな具材がたっぷりとのった1品を披露している。
さらに、今後の活動予定について「40年料理教室を続けてきた母と一緒に、鎌倉で2人の料理サロンを開催します」と紹介。「長年美のお仕事に携わってきましたが、50代になりここからは食を通じて本当の美しさを追求して参りたいと思っています。何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくっている。
◆長谷川理恵の投稿に「山盛りですごい」と反響
この投稿は「とっても美味しそう」「まるでアートのような美しさ」「山盛りですごい」「食べてみたい」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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