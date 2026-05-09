人気馬で決着した格安配当にネットでは驚きとともに、的中者からは“投げやり”にも近い反応が寄せられている。。

５月９日の東京８Ｒ・４歳上２勝クラス（芝２０００メートル、８頭立て）は３番人気のショウナンマクベス（牡４歳、美浦・ 武市康男厩舎、父リオンディーズ）が２番手から抜け出し勝利。２着は２番人気ウィッシュツリー（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父フィエールマン）、３着には１番人気のカリーニョ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が入った。勝ちタイムは１分５８秒９。

ショウナンマクベスの強さが際立ったレースだったが、Ｘなどではその配当面が注目を浴びた。もともと８頭立てと少頭数で、人気も「３強」が独占。１番人気カリーニョが１・７倍、２番人気ウィッシュツリーが２・３倍で、３番人気のショウナンマクベスは５・７倍。４番人気馬は２９・１倍と、戦前から堅い決着が予想されていた。結果は３連単２３８０円、馬連７００円、馬単１４３０円とついたように見えるが、３連複は１８０円となった。

これまでの３連複史上最低配当は１１０円。５頭立てだった２０２４年９月７日の中京３Ｒなど４度ある。その記録ほどではなかったが、払い戻し確定後から、Ｘではこの３連複の配当に対し「馬連より安い３連複…」「東京８R３連複当たったゾ〜〜〜〜〜〜！（１８０円）」「まあこれはやっすいな！笑」「上位三頭完璧的中」「大勝利！三連複的中」「単勝５８０円なのに、３連複１８０円ってバグやろ」などのコメントがアップされている。