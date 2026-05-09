タレントのマツコ・デラックスが８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。久保田直子アナウンサーの一言に「お前、ふざけんなよ！」にキレる一幕があった。

マツコは今年２月に首の手術で入院。２カ月ぶりに番組に復帰した。

入院生活を振り返り、「あのさ、ご飯も美味しかった。もう、オッサンになってきてるじゃない？味覚が。だから、こういうところで弁当とか食べてたじゃない。ちゃんと栄養管理された魚とか出るから、全然、苦痛じゃなかった。スゴいわよ、最近の病院食。美味しいわよ」と何より病院食に驚いたと話した。

「今日、さっき…、何か月かぶりに（弁当に入っていた）唐揚げ食べた。揚げたてだったら違ったかもしてないけど、半分しか食べられなかった。変わっちゃった」と食の好みの変化を吐露。「どんどんあっさりしていくと思う」と寂しげに話した。

久保田アナが「でもマツコさん、食べるもの変わったのか…キメがお肌のキメが…」とマツコの顔を見ると、マツコは「そんなことない！お前、ふざけんなよ！」とキレた。「イジってんぞ、この女！」と笑いつつもツッコんでいた。

久保田アナが「違う、違う、違う！女子はそういうところ敏感ですから。キメが整った」と説明したが、「ふざけんな、この野郎！変わんねえよ、何も！」と声を荒げていた。

それでも「２カ月化粧してなかったら、ちょっとは肌キレイになるよね。言わせないで『ちょっとはキレイになる』とか。イジってるだろ？」とはにかむと、スタジオの笑いを誘っていた。