鈴木福、妹・夢と韓国野球を観戦 スタンドでの“仲良し”2ショット披露「仲良し兄妹」「楽しそう！」
俳優の鈴木福（21）と妹でタレントの鈴木夢（19）が9日までに、それぞれ自身のXを更新。夢の留学先・韓国できょうだいで野球観戦をする写真を公開した。
【写真】「仲良し兄妹」「楽しそう！」現地で観戦を楽しむ2ショットを披露した鈴木福＆夢
福は「中継には映ってないけど本当に韓国野球観てきました」とのコメントとともに、現地のスタンドでLGツインズのタオルを掲げてみせるショットや、きょうだいの2ショットをアップ。また夢は「韓国で初野球観戦!!!めっーーちゃ楽しかったです!!」と福と同じきょうだいショットを添え、満足げにつづった。
これらの投稿にファンからは「お兄ちゃんと一緒の初観戦ホント楽しそう！」「デートしてる思ったら 妹さんだった」「夢ちゃんと楽しんでる現地のスタジアムの熱気がサイコーに伝わってきてます！」「福くんタオル持ってニコニコしてるの可愛いな」「仲良し兄妹いいねぇ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「仲良し兄妹」「楽しそう！」現地で観戦を楽しむ2ショットを披露した鈴木福＆夢
福は「中継には映ってないけど本当に韓国野球観てきました」とのコメントとともに、現地のスタンドでLGツインズのタオルを掲げてみせるショットや、きょうだいの2ショットをアップ。また夢は「韓国で初野球観戦!!!めっーーちゃ楽しかったです!!」と福と同じきょうだいショットを添え、満足げにつづった。
これらの投稿にファンからは「お兄ちゃんと一緒の初観戦ホント楽しそう！」「デートしてる思ったら 妹さんだった」「夢ちゃんと楽しんでる現地のスタジアムの熱気がサイコーに伝わってきてます！」「福くんタオル持ってニコニコしてるの可愛いな」「仲良し兄妹いいねぇ！」などのコメントが寄せられている。