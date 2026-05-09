＜ワタシは悪くない！＞意地でも謝らない気！？イライラ爆発…「土下座しなさいよ！」【第3話まんが】
私はチヒロ（32）。タクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）の3人のきょうだいを育てています。今日は久しぶりの平日休みだったので、保育園が終わった後に、次男の同級生のママ友たちと、公園で楽しい時間を過ごしました。しかしそこでトラブルがあり、とてもイライラしていました。そのままスーパーに買い物に行くと、お菓子売り場まで走っていった次男がスーパーの台車と激突。店員は軽く謝罪をして、私に向かって「お子様を見ていてください」と言ったのです。
あまりに失礼な店員の態度にあ然としていると、その店員は店長さんに叱られていました。
店長さんが叱るということは、やっぱりマニュアルではお客様最優先ということでしょう。安全確認を怠った店員の責任のはずです。いつもだったらイラっとしても、子どもたちの前だし、子どもたちが「早く」と騒ぐから、何も言わなかったと思います。でも、今日は嫌なことがあったから腹が立って腹が立って……。
私は店長さんではなく、次男を直接危ない目にあわせた店員からの謝罪がほしいのです。
店長さんにもそう言ったのですが、店員に謝罪させるつもりはなく、店長さん自身が責任を負う形にしたいようです。私はどうしても腹の虫がおさまりません。
店員の態度に、かなり腹が立ちました。だって安全確認を怠ったのはあちらなのに、まるで子どもと保護者の私が悪いかのような言い方をしたんです！ さきほどママ友とトラブルになったこともあり、私のイライラはとめられません！
店長さんは誠実に謝罪をしてくれましたが、それでは足りない！ 私に文句を言ったあの店員に、なんとしてでもきちんとした謝罪をさせたい。そう心から思いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
あまりに失礼な店員の態度にあ然としていると、その店員は店長さんに叱られていました。
店長さんが叱るということは、やっぱりマニュアルではお客様最優先ということでしょう。安全確認を怠った店員の責任のはずです。いつもだったらイラっとしても、子どもたちの前だし、子どもたちが「早く」と騒ぐから、何も言わなかったと思います。でも、今日は嫌なことがあったから腹が立って腹が立って……。
私は店長さんではなく、次男を直接危ない目にあわせた店員からの謝罪がほしいのです。
店長さんにもそう言ったのですが、店員に謝罪させるつもりはなく、店長さん自身が責任を負う形にしたいようです。私はどうしても腹の虫がおさまりません。
店員の態度に、かなり腹が立ちました。だって安全確認を怠ったのはあちらなのに、まるで子どもと保護者の私が悪いかのような言い方をしたんです！ さきほどママ友とトラブルになったこともあり、私のイライラはとめられません！
店長さんは誠実に謝罪をしてくれましたが、それでは足りない！ 私に文句を言ったあの店員に、なんとしてでもきちんとした謝罪をさせたい。そう心から思いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと