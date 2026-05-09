◇米女子ゴルフツアー みずほアメリカズ・オープン第2日（2026年5月8日 ニュージャージー州 マウンテンリッジCC＝6735ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）が74で回り、72の西郷真央（24＝島津製作所）とともに通算イーブンパーで首位と8打差の15位に並んだ。

山下美夢有（24＝花王）と原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が1オーバーの31位、馬場咲希（20＝サントリー）が3オーバーの50位で決勝ラウンドに進んだ。

竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は4オーバー、笹生優花（24＝アース製薬）、岩井明愛（23＝Honda）、古江彩佳（25＝富士通）、畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は5オーバー、吉田優利（26＝エプソン）は7オーバー、岩井千怜（23＝Honda）は11オーバー、桜井心那（22＝王子ホールディングス）は20オーバーでそれぞれ予選落ちした。

69をマークしたジーノ・ティティクル（23＝タイ）が8アンダーでトップに立った。