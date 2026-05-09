―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　スズデン <7480>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比12.0％減の23.3億円になったが、27年3月期は前期比13.7％増の26.6億円に拡大する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3914> ＪＩＧＳＡＷ 　東Ｇ 　 +19.60 　　5/ 7　　　1Q　　　 61.33
<7480> スズデン 　　　東Ｓ 　 +14.92 　　5/ 7　本決算　　　 13.72
<9325> ファイズＨＤ 　東Ｓ 　 +13.17 　　5/ 7　本決算　　　 40.89
<4772> ＳＭＥＪ 　　　東Ｇ 　 +12.22 　　5/ 1　　　1Q　　　470.21
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 　　東Ｇ 　 +10.94 　　5/ 1　本決算　　　　黒転

<7120> ＳＨＩＮＫＯ 　東Ｓ 　 +10.90 　　5/ 7　本決算　　　 11.23
<4012> アクシス 　　　東Ｓ 　 +10.01 　　5/ 7　　　1Q　　　 29.81
<1723> 日本電技 　　　東Ｓ　　 +8.68 　　5/ 7　本決算　　　　4.73
<6853> 共和電 　　　　東Ｓ　　 +5.13 　　5/ 7　　　1Q　　　 -7.31
<4262> ニフティＬＳ 　東Ｇ　　 +4.68 　　5/ 7　本決算　　　　9.37

<2924> イフジ産業 　　東Ｓ　　 +4.27 　　5/ 7　本決算　　　　1.05
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 　東Ｇ　　 +4.19 　　5/ 7　　上期　　　　8.75
<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ　　 +2.92 　　5/ 7　本決算　　　-15.03
<2489> アドウェイズ 　東Ｓ　　 +2.80 　　5/ 7　　　1Q　　　 73.70
<7711> 助川電気 　　　東Ｓ　　 +1.35 　　5/ 7　　上期　　　 12.20

<7446> 東北化学 　　　東Ｓ　　 +1.26 　　5/ 1　　上期　　　 59.32
<4582> シンバイオ 　　東Ｇ　　 +1.11 　　5/ 7　　　1Q　　　　赤拡
<2480> シスロケ 　　　東Ｓ　　 +0.83 　　5/ 1　本決算　　　　3.91
<6230> ＳＡＮＥＩ 　　東Ｓ　　 +0.47 　　5/ 7　本決算　　　　8.15
<9950> ハチバン 　　　東Ｓ　　 +0.29 　　5/ 1　本決算　　　 14.01

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース