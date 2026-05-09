決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 助川電気、ＨＥＮＮＧＥ、シンバイオ (5月1日～7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 スズデン <7480>
26年3月期の連結経常利益は前の期比12.0％減の23.3億円になったが、27年3月期は前期比13.7％増の26.6億円に拡大する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ +19.60 5/ 7 1Q 61.33
<7480> スズデン 東Ｓ +14.92 5/ 7 本決算 13.72
<9325> ファイズＨＤ 東Ｓ +13.17 5/ 7 本決算 40.89
<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ +12.22 5/ 1 1Q 470.21
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 東Ｇ +10.94 5/ 1 本決算 黒転
<7120> ＳＨＩＮＫＯ 東Ｓ +10.90 5/ 7 本決算 11.23
<4012> アクシス 東Ｓ +10.01 5/ 7 1Q 29.81
<1723> 日本電技 東Ｓ +8.68 5/ 7 本決算 4.73
<6853> 共和電 東Ｓ +5.13 5/ 7 1Q -7.31
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ +4.68 5/ 7 本決算 9.37
<2924> イフジ産業 東Ｓ +4.27 5/ 7 本決算 1.05
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 東Ｇ +4.19 5/ 7 上期 8.75
<1967> ヤマト 東Ｓ +2.92 5/ 7 本決算 -15.03
<2489> アドウェイズ 東Ｓ +2.80 5/ 7 1Q 73.70
<7711> 助川電気 東Ｓ +1.35 5/ 7 上期 12.20
<7446> 東北化学 東Ｓ +1.26 5/ 1 上期 59.32
<4582> シンバイオ 東Ｇ +1.11 5/ 7 1Q 赤拡
<2480> シスロケ 東Ｓ +0.83 5/ 1 本決算 3.91
<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ +0.47 5/ 7 本決算 8.15
<9950> ハチバン 東Ｓ +0.29 5/ 1 本決算 14.01
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 スズデン <7480>
26年3月期の連結経常利益は前の期比12.0％減の23.3億円になったが、27年3月期は前期比13.7％増の26.6億円に拡大する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ +19.60 5/ 7 1Q 61.33
<7480> スズデン 東Ｓ +14.92 5/ 7 本決算 13.72
<9325> ファイズＨＤ 東Ｓ +13.17 5/ 7 本決算 40.89
<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ +12.22 5/ 1 1Q 470.21
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 東Ｇ +10.94 5/ 1 本決算 黒転
<7120> ＳＨＩＮＫＯ 東Ｓ +10.90 5/ 7 本決算 11.23
<4012> アクシス 東Ｓ +10.01 5/ 7 1Q 29.81
<1723> 日本電技 東Ｓ +8.68 5/ 7 本決算 4.73
<6853> 共和電 東Ｓ +5.13 5/ 7 1Q -7.31
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ +4.68 5/ 7 本決算 9.37
<2924> イフジ産業 東Ｓ +4.27 5/ 7 本決算 1.05
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 東Ｇ +4.19 5/ 7 上期 8.75
<1967> ヤマト 東Ｓ +2.92 5/ 7 本決算 -15.03
<2489> アドウェイズ 東Ｓ +2.80 5/ 7 1Q 73.70
<7711> 助川電気 東Ｓ +1.35 5/ 7 上期 12.20
<7446> 東北化学 東Ｓ +1.26 5/ 1 上期 59.32
<4582> シンバイオ 東Ｇ +1.11 5/ 7 1Q 赤拡
<2480> シスロケ 東Ｓ +0.83 5/ 1 本決算 3.91
<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ +0.47 5/ 7 本決算 8.15
<9950> ハチバン 東Ｓ +0.29 5/ 1 本決算 14.01
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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