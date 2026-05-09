北斗晶、義娘の現役引退を報告 「生みの親であり育ての親」に感謝「思えば…」
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、9日までに公式インスタグラムを更新。義理の娘でプロレスラーの凛さんの現役引退を報告した。
【写真】「思えば…」義娘の勇姿をアップした北斗晶
北斗は「ご報告とお礼が遅くなってしまいましたが…5月5日に凛ちゃんが無事に現役引退をさせていただきました」と伝えた。当日は生放送に出演していた北斗は「試合開始には間に合いませんでしたが最後の最後引退の10カウントゴングはしっかり見届けてやる事が出来ました」とつづった。
会場に集まった人たちへの感謝を伝えた。「そして…女子プロレスラー凛の生みの親であり育ての親である【長与千種選手】私も若い時、指導していただき育てていただきましたが…親子揃って、長与千種さんには女子プロレスとはなんなのか!?を教えていただくとは…これもご縁です」としみじみ。
「思えば…会場は新しく建て替えられましたが私が現役を引退したのも横浜文化体育館。同じ会場でした」「私の引退式の相手には長与千種選手が立っていました。そう考えると…不思議でもあります 自分の引退の10カウントを聞いた同じ場所で凛ちゃんが１0カウントを聞くとは…」と自分を重ねながら、凛さんの現役引退を振り返った。
【写真】「思えば…」義娘の勇姿をアップした北斗晶
北斗は「ご報告とお礼が遅くなってしまいましたが…5月5日に凛ちゃんが無事に現役引退をさせていただきました」と伝えた。当日は生放送に出演していた北斗は「試合開始には間に合いませんでしたが最後の最後引退の10カウントゴングはしっかり見届けてやる事が出来ました」とつづった。
「思えば…会場は新しく建て替えられましたが私が現役を引退したのも横浜文化体育館。同じ会場でした」「私の引退式の相手には長与千種選手が立っていました。そう考えると…不思議でもあります 自分の引退の10カウントを聞いた同じ場所で凛ちゃんが１0カウントを聞くとは…」と自分を重ねながら、凛さんの現役引退を振り返った。