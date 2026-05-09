中村静香、新聞の見出しレベル！巨大な魚釣りネット衝撃「でけぇ！」「こんなにデカいのが居るんか」
俳優でタレントの中村静香が、自身のXを更新し、写真を投稿しながら大物を釣ったことを報告した。
【写真】デカすぎるだろ！中村静香が釣り上げた巨大な魚
定期的に釣り上げた魚を報告しているが、今回は「80cmのマダイを釣ったよ。おっきい〜！」と巨大なマダイを釣ったと説明。投稿した写真では、重そうに持ち上げる姿を見ることができる。
マダイの80センチは、スポーツ新聞の釣り紙面や釣り雑誌の見出しになる大きさで、これにファンは「短期間で大きくなった桜タイは、ホント美味しい 見た目は、若々しい立派なタイ！」「でけぇ！」「マダイってこんなにデカいのがいるんか？」「優勝力士が持つみたいなデカい鯛だなぁ」などと反応している。
【写真】デカすぎるだろ！中村静香が釣り上げた巨大な魚
定期的に釣り上げた魚を報告しているが、今回は「80cmのマダイを釣ったよ。おっきい〜！」と巨大なマダイを釣ったと説明。投稿した写真では、重そうに持ち上げる姿を見ることができる。
マダイの80センチは、スポーツ新聞の釣り紙面や釣り雑誌の見出しになる大きさで、これにファンは「短期間で大きくなった桜タイは、ホント美味しい 見た目は、若々しい立派なタイ！」「でけぇ！」「マダイってこんなにデカいのがいるんか？」「優勝力士が持つみたいなデカい鯛だなぁ」などと反応している。