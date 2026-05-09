フリーアナウンサーの神田愛花（45）が8日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）について話した。

日村と出会った当時について神田は「NHKを辞めてフジテレビさんのバラエティーによく出させていただいたときにバナナマンがMCだったんですよ。夫が数字の王子様の格好をしていて、それが、それ用に作っていただいたお衣装なんですよね」とコメント。

続けて「彼の後ろに座ったときに、たぶんお衣装が小さくなっちゃったんでしょうね、作ったときより太って。背中が切れていて紐で結んであったの。だから生肌が見えていたんですよ、それを見たときに“なんて凄い人なんだ！”と思って」とした上で、「普通は(衣装を)作り直してくださいって言うとか気にするじゃない？ それよりも自分には衣装なんかよりもやるべきことがあるっていう人に見えたんですよ。そこがかっこいいと思ったのが最初でした」と振り返った。

ハロウィーンの季節には夫婦で仮装をするといい「(仮装のテーマは)その年に2人で1番話題で盛り上がったやつなんですけど、最近だとフローリングの話題が1番盛り上がったんですよ、家のフローリング変えようかみたいな」「段ボールをいただいてきて模造紙を貼って、絵の具でフローリングの絵を描いて顔を空けて全身タイツ茶色いの着てフローリングになって」と明かした。