仲良く並んで眠っていた奥さんとワンコ。しかし、その寝姿をよく見てみると、驚くほどそっくりだったのだとか。

微笑ましすぎる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破。「同じ夢見てるのかな」「こういうのが小さな幸せ」といったコメントが寄せられています。

【動画：クセの強い寝方をする妻→隣で一緒に犬も寝ていて…まさかの『完全にシンクロしている姿勢』】

並んで眠る奥さんとクロちゃん

TikTokアカウント「shirokuro0626」に投稿されたのは、思わず二度見してしまうようなワンシーン。登場するのは、13キロ超えだというチワプー「クロ」ちゃんです。この日、飼い主さんがふと奥さんとクロちゃんの様子を見てみると、なんとも不思議な光景が広がっていたのだとか。

仲良く隣同士で眠っていたという奥さんとクロちゃん。しかも、その寝姿には思わず笑ってしまうほどの“共通点”があったそうです。あまりにも自然にシンクロしている様子は、家族ならではの空気感を感じさせます。

完全にシンクロした寝姿

カメラがゆっくり近づいていくと、奥さんもクロちゃんも仰向けになったまま、まったく同じようなポーズで眠っていたそう。さらによく見ると、奥さんが胸の上で手を重ねるように眠っている姿勢と、クロちゃんが前足を内側へ丸めて胸元へ添えているポーズまでそっくり。

ふたりとも熟睡モードで、力が抜け切ったような寝顔からは安心しきっている様子が伝わってきます。偶然とは思えないほどそっくりな寝姿は、見ているだけでほっこりした気持ちになるほど。

癒しが詰まった幸せな光景

そして動画の終盤、それまで微動だにしなかったクロちゃんが突然モゾモゾと動き始めたそう。仰向けのまま首を伸ばし、前脚を伸ばして伸びをするような姿は、なんとも自由気まま。そのマイペースな姿にも頬が緩んでしまいます。

穏やかな空気に包まれた奥さんとクロちゃんの寝姿はなんとも微笑ましく、優しい気持ちになれる光景だったのでした。まるで同じ夢を見ているかのような“完全にシンクロした姿”は、多くの人に癒やしを届けることとなったようです♡

話題の投稿には「世の中のみんながこんなに平和だったら良いのに！」「寝方も飼い主に似るんですね♡」「こんな風に愛犬と一心同体になれるなんて素敵すぎる」「ふたりとも可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shirokuro0626」では、クロちゃんや保護猫のシロちゃん、ご家族との微笑ましい日常の様子が多数投稿されています。見ているだけで心が和むような、優しい時間に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirokuro0626」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。