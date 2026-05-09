◆米大リーグ ドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２戦連続となる勝ち越しタイムリーヒットを含む４打数１安打１打点の活躍で、チームを連勝に導いた。これで本拠地ブレーブス戦は２３年９月から８連勝となった。

ロバーツ監督は「セールは本当にいい投手。左打者にも右打者にも強い。そしてもちろん、翔平が大きな１本を打ったのを見るのは良かった」と絶賛。復調のきざしをのぞかせている大谷の姿に、「翔平は今いい状態にいる。そして明日もすごく期待している」とうなずいた。

相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕セール。試合前時点でメジャートップタイ６勝、防御率２・１４と好調。大谷とは通算８打数２安打の打率２割５分、１四球２三振だった。大谷は１打席目はカウント１―２から外角低めいっぱいの９８・３マイル（約１５８・２キロ）の直球に全く手が出ず、見逃し三振。２打席目は内角低めシンカーにバットをへし折られ、遊ゴロに倒れた。だが、同点の５回２死二塁で迎えた３打席目に、内角低めに沈む９６・９マイルのシンカーを捉え、一、二塁間を破る勝ち越しの右前適時打。“３度目の正直”で２戦連続のタイムリーとし、塁上では左足を蹴り上げるチームの新パフォーマンスを見せた。

チームはこの日から本拠地７連戦、敵地６連戦の１３連戦がスタート。まずは幸先よく初陣を飾った。