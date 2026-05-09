1児の母・森絵梨佳、小学生息子への油淋鶏弁当が話題「ご飯がすすみそう」「テンション上がる」
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの森絵梨佳が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「ゴロッと存在感ある」小学生息子への油淋鶏弁当
森は「本日の小学生弁当 油淋鶏」と紹介し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、カリッと仕上がった鶏肉にタレを絡めた油淋鶏、別添えのタレ、エビ、旬のアスパラガスを丁寧に盛り付けた弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすみそう」「これはテンション上がる」「ゴロッと存在感ある」「最高すぎる」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「ゴロッと存在感ある」小学生息子への油淋鶏弁当
◆森絵梨佳、息子への油淋鶏弁当披露
森は「本日の小学生弁当 油淋鶏」と紹介し、息子のために作った弁当の写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、カリッと仕上がった鶏肉にタレを絡めた油淋鶏、別添えのタレ、エビ、旬のアスパラガスを丁寧に盛り付けた弁当を披露している。
◆森絵梨佳の投稿に「最高すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすみそう」「これはテンション上がる」「ゴロッと存在感ある」「最高すぎる」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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