歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。2日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）とのダブル世界タイトルマッチについて語った。

井上とは同じホリプロ所属ということもあり、親交がある和田。このために、独占配信していたLeminoに加入し、夫とリアルタイムで観戦したという。

「井上尚弥君と中谷潤人君。頑張りましたね、いい試合やったね。興奮しましたね、本当に」と和田。「やっぱりリーチっていうのは重要だなと思った。中谷くん、リーチが長いじゃないですか。で、試合始まる前に井上尚弥とやるっていうんで、中谷くんのことを1年ぐらい追いかけていたらしいのね。誰かと対戦した時、井上尚弥が左フックで1回ダウンしたのかな。で、これは使えないなと。同じ技は使えない、すぐそれに対応する人だからと。もうこんな前から練っているんだっていうのがあって」と感心しきり。

和田は「どっちから1発入ればノックダウンの感じだったじゃないですか。尚弥の試合ってだいたい2ラウンドか3ラウンドで終わり。強いからうれしいんだけど。“えっ、まだ？”“えっ、9回？”“わあ、10回！”“うわ、もっと…！”とかね」と興奮気味に振り返り、「いや、いい試合でしたよ。男同士のプロの試合見ましたね。素晴らしいショーでした。プロの試合」と絶賛した。

そのうえで「勝ち負けってちょっと残酷だなと思った。2人とも手を挙げてほしかった」とも。「なんか心情的にはね。“よくやった”って2人でフィフティフィフティにしてほしかったぐらい、いい試合でしたね」と話した。