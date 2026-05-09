宇多田ヒカル、佐藤健と仲良し2ショットに反響「びっくりしすぎて2度見しました」
歌手・宇多田ヒカルのスタッフ公式インスタグラムが9日までに更新され、俳優・佐藤健との2ショットが公開された。
【写真】オフ感あふれる2ショットを披露した宇多田ヒカル＆佐藤健
2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）をきっかけに交流。同作では、佐藤が満島ひかりとW主演を務めた。プライベートでも親交があり、過去には宇多田の誕生日配信に佐藤がゲスト出演するなど、交流を重ねてきた。
宇多田のスタッフ公式インスタグラムでは「佐藤健さんのYouTubeチャンネルに宇多田ヒカルが出演します」という報告とともに、2人が仲良くゲームする様子や、2人並んで床に座ってリラックスしながら談笑するオフ感あふれる写真が公開された。今回のコラボでは2人が人気ゲーム「テトリス」で対決する。
この2ショットにファンからは「大好きなお二人のコラボめちゃくちゃうれしいです」「びっくりしすぎて2度見しました」「えーっ！！そんなコラボありえるんすか」「自然体なふたり」「正座かわいい笑」などの声が寄せられていた。
【写真】オフ感あふれる2ショットを披露した宇多田ヒカル＆佐藤健
2人は、宇多田の1999年のヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされたNetflixシリーズ『First Love 初恋』（2022年）をきっかけに交流。同作では、佐藤が満島ひかりとW主演を務めた。プライベートでも親交があり、過去には宇多田の誕生日配信に佐藤がゲスト出演するなど、交流を重ねてきた。
この2ショットにファンからは「大好きなお二人のコラボめちゃくちゃうれしいです」「びっくりしすぎて2度見しました」「えーっ！！そんなコラボありえるんすか」「自然体なふたり」「正座かわいい笑」などの声が寄せられていた。