◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ準決勝第１戦 サントリー ３―０（２５―１２、２５―２２、２５―１８） 名古屋（９日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）の準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、昨季ＣＳ王者・サントリーサンバーズ大阪（サントリー）が、４位のウルフドッグス名古屋（名古屋）を３―０で下し、先勝。決勝（１５日〜、横浜アリーナ）進出に王手をかけた。１０日にも同会場で対戦する。

今季限りで退団が決まっている主将の高橋藍に、ムセルスキー、クリュカ、ミドルブロッカー・小野寺太志、鬼木錬、セッター・関田誠大、リベロ・小川智大が先発出場した。

第１セット（Ｓ）からサントリーはブロックがさえた。ムセルスキーのスパイクで流れをつかむと、相手エース・宮浦健人の強打を２１８センチのムセルスキーが止めた。緻密（ちみつ）なブロックディフェンスで相手のスパイクアウトも誘った。また、中盤には高橋藍のフェイクトス（スパイクを打つふりをしてトス）からのムセルスキーのアタックは映像判定の末、アウトになったが、中盤以降、一気に突き放し、２５―１２で圧倒した。

第２Ｓは高橋藍のサービスエースから始まり、名古屋のエース・宮浦健人、水町泰杜らのスパイクをサントリーは鉄壁ブロックで止めて、流れを渡さない。９―７でも高橋藍のパワーサーブが相手守備をはじき、得点。続いて、味方のパスに対し、再びフェイクトスでライトに上げ、今度はムセルスキーが決めきった。セットポイントから高橋藍がスパイクをクロスに決め、２５―２２で連取した。

勝利に王手をかけた第３Ｓも、ムセルスキー、クリュカの二枚看板で得点を重ねた。１４―９の場面ではトスが合わなかったが、高橋藍が左手で押し込み、得点。速報値で７５３７人の大観衆が詰めかけたホームで決勝進出に王手をかけた。

サントリーは、イタリア１部セリエＡから加入２季目の高橋藍が、今季、主将を務めてきた。昨年１０月の大阪ＢとのＲＳ開幕戦は、黒星発進となったが、２戦目から怒とうの２９連勝を挙げるなど、強さを誇り４０勝４敗でＲＳ初優勝を飾ってきた。藍主将はＣＳに向けて「しっかり２連覇という目標を達成したい」と話しており、頂点へ突き進む。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。