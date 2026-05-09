

日本からわずか3時間半。星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」が、2026年10月、さらなる進化を遂げます。

新たに誕生するのは、グアム初※の本格的な「ビーチクラブ」。これまでのアクティブなビーチ体験に加え、朝焼けから星空までをラグジュアリーに楽しむ「質の高い休息」を提案します。グアム国際空港から約10分という好アクセスな立地で、音楽、美食、そして自然が融合する新たなデスティネーションの全貌に迫ります。

空港から約10分で楽園のビーチリゾートへ

日本から約3時間半でアクセスできるビーチリゾート、グアム。「リゾナーレグアム」はグアム国際空港から約10分。レンタカーはもちろん、タクシーでも25〜35ドル程度でアクセスできる好立地にあります。

リゾナーレグアムの無料送迎でホテルへ

公式サイトから予約した人を対象に、グアム空港〜リゾナーレグアム間を運行する無料シャトルを運行。行きは予約不要、帰りの空港へ向かうシャトルバスは事前予約制です。夜〜早朝に到着する便に対応したシャトルバスも運行しており、気軽に週末リゾート旅を楽しめます。

深夜・早朝到着便でも、ホテル到着後すぐに客室へ入室できる「着陸＆チェックイン」サービスも提供しています

グアムへのフライトは、LCCを含め深夜・早朝に到着する便が少なくありません。多くのホテルでは通常15時のチェックインまで待機が必要ですが、リゾナーレグアムの公式サイト予約特典「着陸＆チェックイン」サービスを利用すれば、空港到着からわずか30分後には客室で横になれることも。こうした利用者目線のサービスも、リゾナーレグアムが選ばれる理由のひとつです。

「一日中ビーチを楽しみ尽くす」新コンセプトの全貌

客室から望むウォーターパークと美しい海

ミクロネシア最大級のウォーターパークが人気の「リゾナーレグアム」が新たに提案するのは、朝の目覚めから夜の語らいまで、刻一刻と変化する自然の表情を五感で味わう滞在スタイルです。

朝から夜まで続く、贅沢な時間の移ろい

【朝の目覚め】

木のトンネルを通り抜け朝の光を浴びる

柔らかな光の中、静かな海辺を散歩したり、波音をBGMにストレッチを楽しんだりと、身体をゆっくりと目覚めさせる爽快な時間を過ごせます。

【昼の寛ぎ】

プライベート感あふれるビーチフロント

サンベッドでの読書や、ときおりSUPを楽しむなど、アクティブとリラックスを自由に行き来。疲れたらそのまま「オールデイダイニング CHOCHO（チョチョ）」で島の美食を堪能できるシームレスな体験が魅力です。

【夕刻から夜の演出】

「ビーチハウス」で過ごす特別な体験

水平線に沈むサンセットを眺めながら、シグネチャーカクテルを片手にアイランドミュージックに耳を傾ける。夜にはライトアップされた空間で、DJが刻むリズムと共に大切な人と語らう、艶やかな大人の時間が流れます。

拠点となる「ビーチハウス」と本格ダイニング「CHOCHO」

「ビーチクラブ」の核となるのが、開放的な建築が目を引く「ビーチハウス」と、新設されるオールデイダイニング「CHOCHO（チョチョ）」です。

伝統とモダンが融合する「ビーチハウス」

開放感のあるビーチハウスで軽食と飲み物を楽しめます

天然木を基調としたビーチハウスでは、チャモロ文化を取り入れた「Guahan Fusion」をコンセプトに、34種類のドリンクやハンバーガーなどの軽食を提供します。

ビーチフロントに建つ「ビーチハウス」。夜はDJが心地よいリズムを奏でます

大型シェードの下にはカラフルなソファーが並び、どの席からも水平線を遮ることなく眺められるよう緻密に計算されています。

三日月形の屋根が印象的な「オールデイダイニング CHOCHO」

ビーチから階段を上がったところにある「オールデイダイニング CHOCHO」。テラス席も完備しています

メインの食事は「オールデイダイニング CHOCHO」で。チャモロ語で「CHOCHO」は食べるという意味。グアムの伝統的なアクセサリー「シナヒ（三日月形）」をモチーフにした屋根が特徴のレストランです。

ヤシの葉編みをモチーフにした内観

内装にはヤシの葉編みのデザインを取り入れ、地元の文化を感じさせます。ディナーでは豪快なグアムスタイルBBQや伝統的なチャモロ料理を楽しめるアイランドビュッフェを用意。五感で島の魅力を味わえます。

家族で楽しむ、驚きに満ちたアクティビティ

プライベートビーチフロントには、ブランコやクリアカヤックも

プライベート感あふれるビーチフロントでは、ブランコやクリアカヤック、SUPなどの多彩なマリンアクティビティが楽しめます。また、子ども向けプログラム「クラブマンタプラス」は、ローカルスタッフと共にグアムの自然を学び、肌で感じる体験を提供。世代を問わず、それぞれのスタイルでビーチを遊び尽くせる環境が整っています。

宿泊者限定「ビーチクラブパッケージ」がおトク

「ビーチクラブパッケージ」なら「ビーチハウス」のカクテルメニューやソフトドリンクを存分に楽しめます

「リゾナーレグアム」を堪能し尽くすなら、宿泊者限定の「ビーチクラブパッケージ」を利用しましょう。「レストランCHOCHO」での昼食と夕食、「ビーチハウス」のフリードリンク（一部ドリンクを除く）、「マリンアクティビティチケット」やビーチアイテムのレンタルがすべて含まれているおトクなパッケージです。

5〜11歳の料金が今だけ無料に！

1日単位で購入でき、12歳以上が1日150ドル、5〜11歳は60ドル。事前購入価格は12歳以上が1日100ドル、5〜11歳は40ドルです。2026年9月30日までに申し込みで、5〜11歳の料金が無料になるキャンペーンを実施中！ 宿泊予約後に申し込みましょう。

2026年10月に誕生するこの「ビーチクラブ」は、グアムという場所が持つ本来の豊かさを、現代的なスタイルで再発見させてくれる場所になるでしょう。次の休暇は、進化したリゾナーレグアムで「何もしない贅沢」を体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：星野リゾート）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）

※グアム初：グアムにおける「ビーチクラブ」を冠した施設として 2026年4月星野リゾート調べ