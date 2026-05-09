歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。現在もフィリピンの里親支援を継続していることを明かす場面があった。

この4月にスタートしたTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）についてトークをする中、4月28日オンエアの回で、東京スカイツリーのお膝元でロケを行い、トゥクトゥクに乗る場面があったが、これを間違えて「TikTok」と言ってしまった話題に。

前週2日の放送でもこの件に触れ、「もう恥ずかしくて、恥ずかしくて」と嘆いた和田。この日もこの話題に触れ、自宅で夫からも指摘受けたことを明かした。

そんな中、和田は「いや、昔、これ正直に、いまだにフィリピンの恵まれない子供たちのサポートしているんで」と以前から公言していたフィリピンなどの子供たちの里親支援を現在も継続していることを告白した。

その流れで「じゃあ1回現地行きましょう」ということで「“観光客が行かないようなところに行きましょう”って。そこで日本料理店やっている板前さんが“もうアッコさん、ずっとこちらの界隈では和田アキ子って有名になってます”とか言われて。“じゃあ、連れて行きましょう”って連れて行ってもらったりしていたから。その時にトゥクトゥク乗ったんですよ」と話した。