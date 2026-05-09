◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（9日、マツダスタジアム）

ヤクルトの先発投手が2試合連続でタイムリーを放ちました。

前日8日には、初回に古賀優大選手のタイムリーで先制したヤクルト。以降なかなか追加点が得られなかった中、4回には先発・高梨裕稔投手が自ら貴重な追加点となるタイムリーを放っていました。

続くこの日は2回に試合が動きます。先頭で打席に向かったヤクルト・内山壮真選手が四球を選び出塁。以降2アウトまで追い込まれるも、澤井廉選手がライトの深い位置に飛ぶ2塁打で2アウト2、3塁とチャンスメイクします。続けて打席に向かった先発・松本健吾投手は2球で追い込まれるも、ファウルで粘り迎えた6球目。対する岡本駿投手のストレートをとらえ、レフトに抜けるタイムリーとしました。

この間にランナー2人が生還し、2点を先制。自らを援護した松本投手は笑顔でガッツポーズを見せました。

ここまで先発投手を8番で起用している池山隆寛監督。チャンスで打席が回ることも多いですが、投手陣も起用に応える見事なバッティングを披露しています。