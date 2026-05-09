女性4人組「きゅるりんってしてみて」が9日、都内で初フォトブック「きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

デビュー5周年を記念した作品で4人での撮影のみならず、それぞれが撮りたいコンセプトを決めたソロショットも掲載。逃げ水あむ（27）は出来栄えについて「53万点！」とアニメ「ドラゴンボール」に登場するフリーザの戦闘力に並ぶ採点。「私たちと“カワイイ・リアリズム”の組み合わせはフリーザ様と同じ強さがあるということです！」と笑顔を見せた。

2021年にデビュー。5周年の歩みについてチバゆな（24）は「あっという間でかけがえのない時間でした」と感慨深げ。環やね（27）は「コロナ禍でアイドルが始まっているから、初めて声出しを解禁したライブは色濃く残っています」と振り返り、逃げ水は「いまこうして恵まれた環境で活動できているのは、1、2年目で（声出しがない中でも）やってきたことが下積みになっているのかな」とした。

この先、10周年へと向かう――。「ずっと楽しく、ステージに立ち続けたらなと思います」とチバゆな。4人はこれからも「カワイイ・リアリズム」の体現者として活動していく。