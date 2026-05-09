銃で武装したイスラム革命防衛隊の高速艇が、イランの港湾都市ブーシェフル沿岸を航行/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）イランの従来型の海軍艦艇は、既に大部分が破壊されたかもしれない。しかしアナリストらによれば、同国の海上戦力の本領はそこにはないという。

イランがホルムズ海峡を通過する商船を効果的に脅かす能力は実のところ、一連の安価かつ非従来型の戦闘システムに依存する。具体的にはドローン（無人機）や機雷、そして通常の海軍艦艇よりも探知が困難な小型攻撃艇だ。

軍事アナリストらが「モスキート（蚊）船隊」と呼ぶこれらの小型艦艇は、イスラム革命防衛隊（IRGC）によって配備されている。これらの艦艇が搭載できるミサイルや砲、その他の兵器は、広大な海域での脅威の軽減を図る米軍にとって、極めて大きな戦略的課題となっている。

これはまさに海上におけるゲリラ戦であり、地理的な条件でもイランは優位に立つ。脅威を与える船舶には代替ルートがなく、狭いホルムズ海峡を通過しなくてはならないからだ。

「最終的な目的に据える商船の航路防衛を実現しようとすれば、それに必要な艦艇の数は相当なものになるだろう」。英シンクタンク、王立防衛安全保障研究所（RUSI）の海上戦力担当上級研究員を務めるシダールト・カウシャル氏はそう述べた。「当然ながら、それには膨大な資源を集中させる必要がある」

IRGCによる小型艇の使用は数十年前から続いているが、1988年以降はその傾向が顕著になった。同年米軍はペルシャ湾における作戦で、イランの従来型の海軍を壊滅できることを証明してみせた。カウシャル氏は「それ以来、イランにとって戦略的に重要な存在であり続けたのは本来のイラン海軍の部隊ではなく、IRGCの海軍だった。後者は非対称戦力を中心に構築され、実戦で有効性を発揮すると目されていた」と指摘している。

カウシャル氏によると、こうした小型かつ最小限の乗員しか乗らない船舶やドローン艇は「非常に見つかりにくい」。水線に近いため、レーダーシステムによる探知が遅れることが多いからだ。こうした脅威を効果的に追跡するには、米国はヘリコプターやドローンなどの兵器を配備する必要がある。

米首都ワシントンに拠点を置くハドソン研究所の報告書によると、IRGC海軍は漁業用のダウ船など民間船舶も転用し、機雷敷設などの秘密作戦を遂行している。こうした作戦の監視はより複雑なものとなる。

「この全体的な構造の設計意図は抵抗と消耗戦を強いることにある。決定的な海戦を仕掛け、それに勝利しようとしているわけではない」と、同研究所は指摘。この方針により、イランは「比較的低コストで他国の艦艇を危険にさらし、同時に敵国の高価値資産、ひいては世界の海上経済をも脅かす」ことが可能になるという。

イランの多層的な戦略は、米海軍が対艦ミサイル発射装置にも警戒しなければならないことを意味する。これらの発射装置は、イラン南部沿岸の数百キロに及ぶ岩だらけの山岳地帯に隠されている。移動式のため排除は困難であり、ホルムズ海峡をはるかに超えた地域も攻撃可能だとアナリストらは指摘している。

こうした戦力を複雑に組み合わせることでイラン側は重大な問題を引き起こすと、英シンクタンク、国際戦略研究所（IISS）の海洋安全保障担当上級研究員ニック・チャイルズ氏は示唆。「最近、実際に船舶に被害を与えた攻撃はミサイル攻撃、あるいは自爆型ドローンによる攻撃が中心だった。一方で人々の不安を最も掻（か）き立てているのは、機雷と高速攻撃艇だ」と述べた。

英海事貿易機関（UKMTO）の最新データによると、戦争開始以来、ホルムズ海峡とペルシャ湾でイランによる攻撃を受けた船舶は26隻に上る。