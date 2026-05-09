ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率２割４分８厘。チームは３―１で競り勝ち、２連勝。強敵との３連戦に先勝した。

ドジャー・スタジアムが歓声に包まれたのは１―１の５回二死二塁だった。マウンドは２０２４年のサイ・ヤング賞左腕セール。初球、内角ヒザ元に食い込んできた９６・９マイル（約１５６キロ）のシンカーをフルスイング。打球速度９９マイル（約１５９・３キロ）の痛烈なゴロは狭い一、二塁間を破り右前に達した。二走ロハスが生還し、２―１と勝ち越した。セールからは初打点だ。相手の失策でもらった無死二塁から走者を進めることが出来ずに二死になっていただけに貴重な一打だ。

初回先頭は外角低めの厳しいコースを攻められてカウント１―２からの４球目、外角低めいっぱいの９８・３マイル（約１５８・２キロ）のフォーシームに手が出ずに見逃し三振。

１―１の３回一死無走者は１ストライクからの２球目、内角低めの９５・７マイル（約１５４キロ）のシンカーに詰まらされて遊ゴロに倒れた。

８回先頭は２番手の左腕バマーと対戦。初球、真ん中低めの７８・６マイル（約１２６・５キロ）のスイーパーを打ちに行ったが体勢が崩れ、平凡な右飛だった。

チームに勝利を呼び込む勝ち越し適時打は放ったが、８試合ノーアーチ。大谷らしい豪快な打球は封印されたままだ。昨年５月は月間自己最多タイの１５本塁打を放っている。そろそろ特大弾が見たいところだ。