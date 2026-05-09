◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週 第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）

東京六大学リーグの早大―立大戦で審判員が、ＮＰＢ・川上拓斗審判員の袖番号である「２９」をつけて試合に臨んだ。同審判員は球審を務めた４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で側頭部に、バッターのスイング時に手から離れたバットが直撃。側頭部を負傷して医療機関に搬送されて緊急手術を受け、まだ意識は回復しておらず治療が続いている。

この事案を受け、東京六大学の審判員の有志が川上審判員の回復を願い、袖番号「２９」を審判用具に記して試合に臨むことを発案。関係各所の許可を得て、早大―立大戦では球審は着用するヘルメットに、塁審は帽子のつばの裏側に「２９」と記してジャッジした。

六大学審判員の思いを知り、同戦にはＮＰＢの森健次郎審判長、笠原昌春副審判長、平林岳シニアスーパーバイザーが観戦に訪れた。試合後、一塁塁審を務めた明大ＯＢの山口智久審判員（５４）は、「とにかく早く回復してほしいという気持ち。いつもＮＰＢさんもアマチュアも（審判は）グラウンドではすごく苦しんだり、つらい思いをしたりしているんですけど、それを共有したいといつも感じています。よく『野球の神様、グラウンドの神様が一生懸命にやってれば宿る』と言われるんです。六大学の先輩方にも、ジャッジには魂を込めろと言われるんですが、この番号に魂を込めて、早い回復を祈りたいというのが、六大学のメンバーの思い」と説明した。