歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の持ち歌の中で唯一、54年前のオリジナルと同じキーで歌える曲をぶっちゃけた。

この4月にスタートしたTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）についてトークをする中、アシスタントの垣花正アナウンサーが「上野・アメ横編」について和田が「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌うシーンがあると紹介した。

それに、和田は「私ね、カラオケであんまり歌ったことないんですよ。カラオケで歌うなら歌わないって歌番組でも言っていたんですけど」と告白。「私ね、『あの鐘を鳴らすのはあなた』は54年前とキーが同じなんです。今でも出る。他のは上げたり下げたりしてますけどね」とぶっちゃけ。

「あれがちょっとリズムのノリと違って手拍子されたから。違うんだけどなあと思いながら」と笑いつつも、「その時なんか嬉しくてジーンとしちゃって」と回顧。

たまたま現場で流してくれた曲に合わせて歌ったという流れで、「（普通なら）絶対歌わない。（その時の立ち位置が）歌手じゃないから。バラエティーで行ってるから。歌手としてならちゃんと発声の練習をして、衣装も着てやりたいから、赤のベースボールのユニフォームじゃなくて」と苦笑した。