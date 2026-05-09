【KCON JAPAN】KickFlip、神ファンサに大歓声 アーティストステージ登場
7人組ボーイズグループ・KickFlipが9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。
【ソロカット】ファンに囲まれて…ファンサの嵐となったKickFlip
大歓声を受けて登場したKickFlipは、ユニットステージをはじめ、スペシャルなパフォーマンスを披露。「My Direction」などで会場を沸かせたほか、客席の近くでファンサービスを行う場面もあった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】ファンに囲まれて…ファンサの嵐となったKickFlip
大歓声を受けて登場したKickFlipは、ユニットステージをはじめ、スペシャルなパフォーマンスを披露。「My Direction」などで会場を沸かせたほか、客席の近くでファンサービスを行う場面もあった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。