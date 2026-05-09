【台北＝園田将嗣】台湾の立法院（国会）は８日、米国からの武器購入にあてる防衛特別予算を上限７８００億台湾ドル（約３兆９０００億円）とする条例の修正案を可決した。

頼清徳（ライチンドォー）政権は昨年１１月、今後８年間で１兆２５００億台湾ドルとする条例案を提出していたが、立法院で過半数の議席を占める野党の反対で６割に減額された。

野党主導で修正された予算には、米国から購入する高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」などが含まれるが、無人機や中距離弾道ミサイルの項目は削減された。防空システム「台湾の盾（Ｔドーム）」の整備が遅れる可能性がある。

頼氏は８日にＳＮＳで、「総合防衛システムの整合性に影響を及ぼし、安全保障上のリスクを増大させる」と懸念を示した。頼政権は軍事力で圧倒する中国に対抗するため、効果的な兵器を用いて正面から応戦しない「非対称能力」の向上を急いでいる。

台湾に防衛力の強化を求める米国の超党派議員３７人は２月、頼政権の防衛特別予算に反対する最大野党・国民党に懸念を示す書簡を台湾に送っていた。