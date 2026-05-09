3児の母・川崎希、サッカーボールおにぎり入り弁当公開で反響「器用」「子ども喜びそう」
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの川崎希が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を公開し、話題になっている。
【写真】元AKB3児のママタレ「器用」サッカーボールおにぎり入り弁当公開
川崎は「お弁当」「サッカーボール作り前より上手くなったかも」とつづり、子どものために作った弁当を公開。球状のおにぎりに五角形の海苔が付いたサッカーボールのようなおにぎりやマカロニ、ブロッコリーやにんじん、ウインナー、炒め物が入った彩り豊かな弁当となっている。
この投稿には「器用」「子ども喜びそう」「綺麗なお弁当」「具沢山で食べ応えありそう」「サッカーボールおにぎり可愛すぎ」「愛情たっぷりですね」などといった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「器用」サッカーボールおにぎり入り弁当公開
◆川崎希、子どもの弁当披露
川崎は「お弁当」「サッカーボール作り前より上手くなったかも」とつづり、子どものために作った弁当を公開。球状のおにぎりに五角形の海苔が付いたサッカーボールのようなおにぎりやマカロニ、ブロッコリーやにんじん、ウインナー、炒め物が入った彩り豊かな弁当となっている。
◆川崎希の手作り弁当が話題
この投稿には「器用」「子ども喜びそう」「綺麗なお弁当」「具沢山で食べ応えありそう」「サッカーボールおにぎり可愛すぎ」「愛情たっぷりですね」などといった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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