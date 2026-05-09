◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が開幕４連勝を懸けて先発。初回を無失点で立ち上がった。

３登板ぶりに岸田とバッテリーを組み、先頭・カリステをスライダーで三ゴロ。２番・福永には中前打を許したが、すぐに岸田が二盗を阻止。２死無走者から３番・村松を内角１４６キロの直球で見逃し三振に斬った。前回１日の阪神戦（甲子園）は５回１／３を３失点、移籍後最多８Ｋを奪って日米通算２０３勝目をゲット。きょう勝利投手となれば広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏を抜いて歴代単独２位の２０４勝を手にする。

中日の先発は同じ１９８８年生まれの大野雄大。昨年は敵地で２度投げ合って１勝１敗の五分だった。「今年、雄大は調子がいいので。ゲームに勝つには自分がいい投球をするしかない」と意気込んでいた。

今季は開幕から５試合に先発し３勝無敗、防御率２・３５。既に勝ち星は移籍１年目に並んでいる。中日戦は楽天時代から通算１３試合に登板しセ・リーグの対戦カード別で最多タイの７勝（２敗）、同２・１６と好相性。日米通算２００勝を達成した昨年９月３０日から自身２連勝中でもある。

◇田中将の今季登板（☆は勝利投手、―は勝敗つかず）

４月１日 中日（バンテリンＤ）☆５回２／３ ９４球６安打２失点４Ｋ

８日 広島（マツダ）―７回７９球３安打１失点（自責０）５Ｋ

１６日 阪神（甲子園）☆６回８２球７安打３失点４Ｋ

２４日 ＤｅＮＡ（横浜）―６回２／３ ８７球８安打無失点３Ｋ

５月１日 阪神（甲子園）☆５回１／３ １０４球８安打３失点８Ｋ