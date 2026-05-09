◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（９日・バンテリンドーム）

バンテリンドームで行われている中日―巨人戦で、市川貴之球審ら、審判団がＮＰＢの川上拓斗審判員の袖番号「２９」を帽子に刻んで、試合をさばいた。責任の川口三塁塁審は「早期回復を願って」と話し、有隅一塁塁審は「みんなその思いがありますよというのを伝えたかったので」と説明した。

川上審判員は、４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で球審を務めた際、バットが頭部に直撃して負傷。緊急手術を受けた。ＮＰＢは、同３０日に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表したが、現在も意識は回復しておらず、治療が続いているという。

また、同日に日本プロ野球選手会も公式Ｘを更新。選手会会長のソフトバンク・近藤健介外野手は「審判員の皆さまは、厳しい緊張感の中で職務を遂行され、プロ野球の試合を選手と共につくってくださる、かけがえのないパートナーです。選手会といたしましては、川上審判員の一日も早いご快復と、再びプロ野球のグラウンドに立たれる日が来ることを、全選手と共に心より願っております」とコメントを発表していた。