「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）

朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日計量＆会見が８日、行われ、前代未聞の５・８キロの体重超過があった。

ライト級ワンマッチ（７０キロ契約）の試合で、久保達也は６７・３キロでクリアしたが、相手の鷹将は７５・８キロで５・８キロオーバー。司会が「５・８キロオーバーと・・・なりました」と絶句したが、久保が試合に合意し、試合は実施。鷹将が勝利した場合はノーコンテストとなり、同選手は２大会の出場停止処分が下された。

会見では久保が「相手計量オーバーしたみたいなんですけど、関係なしにぶっ飛ばします」と余裕たっぷりに語った。鷹将は「路上でいちいち体重とか言わんやろ」と悪びれず言い放ったが、その後関係者が会見に入ってきて、頭を下げさせた。

その後、そもそも落とす気があったのかと問われると、鷹将は「めちゃくちゃ減量したわ。１１キロ落とした。でも計量オーバーや」と明かした。

衝撃の超過にＳＮＳなどでは「超過した側がこれ言うのかよ」、「後ろの朝倉未来が怖すぎる」、「そもそもマッチメイクに無理があったのでは」との声が上がっていた。