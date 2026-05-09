一部改良によりさらに魅力アップ！ レクサスUX現行モデルとは？

2025年12月4日、レクサスはコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発表しました。同日に発売しています。



レクサスの世界観をコンパクトSUVに凝縮したUXの最新モデルについて、詳しく紹介します。

2018年にデビューしたレクサスUXシリーズ。「Creative Urban Explorer」をテーマに、都会派クロスオーバーという新たなジャンルを確立させました。

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当初は2リッターガソリンエンジンモデル「UX200」と、ハイブリッドモデル「UX250h」のみでしたが、2020年にはレクサス初のバッテリーEV（BEV）として「UX300e」が追加。

そして2023年12月のマイナーチェンジにより、ハイブリッドモデルが「UX300h」に統一され、同時にボディ剛性の強化や足回りの味付け変更なども図っています。

ボディサイズは、全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmと、トヨタの大人気SUV「カローラクロス」と同等の大きさで、住宅街や駐車場での取り回しも容易に行えるでしょう。乗車定員は5人乗りです。

エクステリアには、レクサス共通テーマ「スピンドルグリル」や一文字のリアランプなど、レクサスらしいラグジュアリーなデザインが採用されています。インテリアには和紙調オーナメントなどの上質な素材が使用され、コンパクトながら高級感が漂います。

現在ラインナップされているUX300hは、システム最大出力198馬力を発揮する2リッターのガソリンハイブリッドで、最新の「ダイナミックフォースエンジン」との組み合わせにより、燃費はWLTCモードで最大26.3km／Lを実現しています。駆動方式は2WDとAWDから選択可能です。

先進安全装備としてはプリクラッシュセーフティの精度向上などを図った最新の予防安全パッケージ「Lexus Safety System＋」が標準装備となっており、高い安全性能が確保されています。

そして、2025年12月に行われた一部改良では、より洗練された上質さを目指し、インテリアを中心に改良が施されました。

新たに採用された「インテリアイルミパッケージ」は、室内のデザインや素材の質感を際立たせる64色のイルミネーションが室内を彩ります。

また、前席足元やフロントコンソールトレイ内部のイルミネーションの最大輝度を向上させ、夜間やトンネル内などの暗い場所でも手元や足元を明るく照らすことが可能になり、利便性も高まっています。

上級バージョンの「version L」については、「ソリスホワイト」の内装色を選択時、ルーフライニングの色を従来のホワイトからソリスホワイトへ変更。シート色と天井色が統一された一体感のある室内空間が演出されています。

エクステリアでは、クリアな白にこだわった「ホワイトノーヴァガラスフレーク」がversion Lとベーシックな「version C」に追加設定されました。

グレード構成はブラックのヘッドライトやシンプルな17インチホイールを備えるベーシックな“version C”、スポーツシートやディンプル加工ステアリング＆シフトノブを備えるスポーティモデル「F SPORT」、装備の充実したversion Lの3タイプ構成です。

UX300hの販売価格（消費税込）は、version Cは490万3000円から、F SPORTは534万1000円から、version Lは549万2000円からとなっています。

デビューから6年近く経過するUXですが、一部改良により上質感が高められ、さらに熟成されたコンパクトSUVに進化しています。

ますます魅力アップしたUX300h。いよいよフルモデルチェンジにも期待したいところですが、現在もレクサスらしさを凝縮したモデルとして、その深化は止まりません。