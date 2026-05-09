ＦＣ東京が９日、百年構想リーグ第１６節の東京Ｖ戦（１０日・味スタ）に向けて小平グラウンドで前日練習を行った。

前節の千葉戦で右ハムストリング肉離れによる離脱から５３日ぶりに復帰したＤＦ長友佑都は、報道陣に公開された時間内ではボール回しなどで軽快な動きを披露。１５日の日本代表のＷ杯メンバー発表前最後の一戦となる東京ダービーには、日本代表の森保一監督も視察予定ということもあり、最後のアピール機会へ「舞台が整えば、整うほど、プレッシャーがかかれば、かかるほど、自分は力を発揮できるというのは、今でも変わらないので。出るか出ないかは分からないですけど、出た時にはしっかりとチームに貢献したい」と決意を口にした。

チームにとっても、勝利だけが求められる一戦。残り３試合で首位・鹿島との勝ち点差は「５」となっており、鹿島が勝利し、ＦＣ東京がＰＫ負け以下に終わった場合は優勝の可能性がなくなる。それだけに、長友も「明日の試合で自分たちが優勝戦線に残っていけるかどうか決まる試合と言っても過言ではないと思うので、９０分の中で勝つしかないですね。そこに集中して、チーム一丸となって戦いたい」と闘志を燃やす。ピッチで躍動する姿を示し、鉄人が日本人初の５大会連続Ｗ杯への道のりを切り開く。（後藤 亮太）