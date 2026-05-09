◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人の森田駿哉投手（２９）が、１０日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板、初先発する。前日９日は敵地でキャッチボール、ランメニューなどをこなし最終調整。「投げるからには、先制点はどんなときでも取られちゃダメ。一人一人にしっかりと投げていきたい」と意気込んだ。

対するは中日打線。４月２５日のファーム・リーグ同戦では現在１軍の福永、カリステと対戦し、それぞれ無安打に抑えていた。「一発がある打者が多い。なんとか長打を打たれないように、しっかり低めで勝負できたら。特に先頭を大事に、ゼロで抑えられるように、全打者に集中して投げたい」と力強く語った。

１０日は母の日。「（幼い頃は）宿題しないとか、学校で悪さをしてよく怒られていた。あとは練習しなくてよく怒られていた。それもあって今、練習できている。お母さんのおかげ」。同日は母も観戦に訪れる予定だといい「しっかり勝って恩返しできるように。母の日のプレゼントができるように頑張りたい」と勝利を誓った。