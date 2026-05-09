浜田雅功「最初に“松本人志”言う？」 『ガキ使』で相方愛にじむツッコミ
3日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）では、「吉本常識クイズ」完結編を届けた。番組内で、浜田雅功が発した“言葉”に注目が集まっている。
【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定
同企画では、吉本に関するクイズならクイズ王に勝てるのかを検証すべく、前回、敗北を喫したQuizKnockのふくらPが強力助っ人・山本祥彰を引き連れリベンジを果たす様子が公開された。
その中のひとつとして、チームごとに答えが5つ以上あるクイズに挑戦する企画を実施。浜田率いる吉本芸人チームに「映画監督として作品を劇場公開している吉本芸人5人」との問題が出題された。
回答順は、ココリコの田中直樹がトップバッターで、浜田はラスト。周りからも、浜田の口から「松本人志」という回答が聞けることを期待する空気が広がる中、トップバッターの田中がまさかの「松本さん！」と回答。浜田がボソッと「あれ、言う？」とツッコミを入れつつも、チームとしての挑戦は見事に成功となった。
挑戦が終わった直後に、浜田が田中のもとに駆け寄り「最初に松本人志言う？」とツッコミ。見取り図・盛山晋太郎が「浜田さんの口から聞きたかったです」と同調すると、月亭方正も「（田中は）モンスターや」と笑いながらツッコミを入れていた。
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挑戦が終わった直後に、浜田が田中のもとに駆け寄り「最初に松本人志言う？」とツッコミ。見取り図・盛山晋太郎が「浜田さんの口から聞きたかったです」と同調すると、月亭方正も「（田中は）モンスターや」と笑いながらツッコミを入れていた。