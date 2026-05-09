工藤静香、“コラーゲンたっぷり”みそ汁＆手作りおやつのレシピを紹介「絶対体に良いやつ！」「おいしそう」
歌手の工藤静香（56）が8日、自身のインスタグラムを更新。「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と、手作り「ごませんべい」の作り方を紹介した。
【写真】「絶対体に良いやつ！」工藤静香がレシピを披露した“コラーゲンたっぷり”みそ汁＆手作りおやつ
みそと甘酒が入った汁椀に、鶏肉で出汁を取ったスープを加え、小ねぎをたっぷり入れた“特製”みそ汁を写真と動画で紹介。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています」と作り方を明かし、「甘酒を入れるとおいしいんです」と“こだわりポイント”も説明した。
薄くひと口サイズにカットされた「ごませんべい」は、「フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！焦げない程度に炒めたら、シートの上に乗せてた平らに。さらにオーブンで数分焼くとパリパリ！」（原文ママ）と材料と工程を丁寧に紹介した。
この投稿にファンからは、「甘酒が入ったお味噌汁おいしそう」「甘酒〜いいみたいですね」「黒ゴマせんべいも美味しそう」「絶対体に良いやつ！作ってみます」などの声が寄せられている。
【写真】「絶対体に良いやつ！」工藤静香がレシピを披露した“コラーゲンたっぷり”みそ汁＆手作りおやつ
みそと甘酒が入った汁椀に、鶏肉で出汁を取ったスープを加え、小ねぎをたっぷり入れた“特製”みそ汁を写真と動画で紹介。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています」と作り方を明かし、「甘酒を入れるとおいしいんです」と“こだわりポイント”も説明した。
この投稿にファンからは、「甘酒が入ったお味噌汁おいしそう」「甘酒〜いいみたいですね」「黒ゴマせんべいも美味しそう」「絶対体に良いやつ！作ってみます」などの声が寄せられている。