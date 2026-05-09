◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(日本時間8〜9日、ロンドン)

今大会は、グループリーグでの戦いとなる「ステージ1」がA、Bに分かれて開催。日本を含め「A」に入った8チームは、さらに各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を争いました。「B」では56チームが4チームずつ14組に分かれてここでも総当たり戦を実施。勝ち抜いた24チームがトーナメント戦に進みました。

女子日本代表(世界ランク2位)は、ステージ1で3連勝を飾り決勝トーナメントに進出。トーナメントではクロアチア(同20位)、ルクセンブルク(同27位)を破りベスト8に駒を進めました。

ベスト4には既に中国とドイツ(同4位)の進出が決定しています。日本は8日に準々決勝のウクライナ戦(同28位)に臨みました。

1番手の橋本帆乃香選手が幸先良く3-0(11-9、11-7、11-4)で先勝すると、2番手・張本美和選手も相手を寄せ付けず、3-0(11-9、11-5、11-6)でつなぎます。そして最後は早田ひな選手がカットマンのテティアナ・ビレンコ選手を相手に強烈なスマッシュで得点を積み重ね、3-0(11-5、11-6、11-5)で勝利。3選手ともストレート勝利でベスト4進出とともに銅メダル以上を確定させました。9日に行われる準決勝では、グループリーグで勝利したドイツ(同4位)と今大会2度目の対戦を迎えます。

ベスト4のもう1カードはルーマニア対フランス。ルーマニアは1番手のアディナ・ディアコヌ選手が、相手エースのジア ナン・ユアン選手に屈し2-3(11-7、11-13、8-11、11-8、5-11)で敗戦。それでも、2番手ベルナデッテ・スッチ選手が3-2(11-7、11-9、11-13、5-11、11-2)で接戦をものにすると、3番手アンドレア・ドラゴマン選手が3-1(11-6、11-7、6-11、11-6)で流れをたぐり寄せ、最後は再びスッチ選手が登場。先勝を許したユアン選手に3-1(10-12、11-6、11-4、14-12)で勝利し、歓喜の輪を作りました。

日本は1971年以来、55年ぶりの金メダルまであと2勝。9日にドイツ戦に臨みます。

▽準決勝

中国 - ルーマニア

日本 - ドイツ

▽準々決勝

中国 3-0 韓国

ドイツ 3-1 香港

ルーマニア 3-1 フランス

日本 3-0 ウクライナ

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

第1戦 ○ 3-0 イングランド

第2戦 ○ 3-1 フランス

第3戦 ○ 3-1 ドイツ

〈トーナメント〉1回戦 ○ 3-0 クロアチア2回戦 ○ 3-0 ルクセンブルク準々決勝 ○ 3-0 ウクライナ