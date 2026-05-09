長期離脱中のサムライ戦士がついに戦列復帰か。現地メディアが報道「試合メンバーの選択肢に入った」
ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹がいよいよ戦列復帰となりそうだ。
28歳DFは2025年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。
そんななか先月、ホッフェンハイムが公式Xで「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告。自身もSNSで「次のステップ。最後の追い込み」と綴り、復帰に向けて最終段階に入ったことを伝えていた。
そして現地５月８日、ドイツメディア『ligainsider』が町田の現状を以下のように報じている。
「十字靭帯断裂から８か月以上が経過した町田は、復帰に近づいている。今週、チーム練習にほぼフルで参加できるようになり、試合メンバーの選択肢に入った。しかし、今季のホーム最終戦である土曜日のブレーメン戦に出場できるかは依然として不透明だ」
今季のブンデスリーガは残り２試合。町田はシーズン中にカムバックできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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28歳DFは2025年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。
そんななか先月、ホッフェンハイムが公式Xで「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告。自身もSNSで「次のステップ。最後の追い込み」と綴り、復帰に向けて最終段階に入ったことを伝えていた。
そして現地５月８日、ドイツメディア『ligainsider』が町田の現状を以下のように報じている。
「十字靭帯断裂から８か月以上が経過した町田は、復帰に近づいている。今週、チーム練習にほぼフルで参加できるようになり、試合メンバーの選択肢に入った。しかし、今季のホーム最終戦である土曜日のブレーメン戦に出場できるかは依然として不透明だ」
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