８０年前の５月９日、長野県南部の旧市田村（現高森町）で子ども５人を含む７人が惨殺された強盗事件があった。

奪われたのは米俵４俵と精米１５キロ。終戦翌年の食糧難の時代で、住民の犯行が疑われたため地元では口にすることがタブー視された。事件は未解決のまま時効となり、地元で慰霊行事や伝承の動きはない。事件に詳しい町民は「食糧難という時代背景が悲しい事件を生んだことを忘れてはいけない」と訴える。（長野支局 山崎至河）

市田村一家７人殺害事件。後にそう呼ばれる事件が起きたのは、１９４６年５月９日夜だった。県警察史などによると、当時３８歳と２５歳の姉妹と、同３〜１２歳だった姉妹の子ども５人の計７人が自宅で就寝中、何者かにまき割り用おので頭部を強打されて殺害され、翌日、近隣住民が遺体を発見した。

「７人がどんな人だったかも知らない。とても母には聞けなかった」

一家の親族で、事件現場の跡地に住む後沢（ござわ）文雄さん（７４）は言葉少なに話す。母親（故人）は「時効を迎えた６１年に７人の墓参りをした」と話してくれたものの、７人の人柄や事件の詳細は口にしなかったという。

一方、近くに住む男性（６０）は第一発見者となった祖母（故人）から何度も当時のことを聞かされた。祖母は回覧板を届けに行った際、小さな女の子が血まみれの手を障子にかけるように倒れているのを見つけたという。男性は「年月の経過とともに事件のことも忘れ去られるものだと思っていた」と、静かに振り返る。

「記憶」は一部で残るものの、７人を慰霊する行事などは行われていない。事件を題材にした小説などはあるが、伝承の機会もない。その理由について、姉の次男（当時９歳）と同窓生だった男性（９０）は「住民による犯行という見方もあり、それが影響したのでは」と話す。

盗まれた米俵などは現場から約３００メートル先の山林内の横穴で発見された。近隣住民がかかわっているとのうわさが流れ、住民の間に疑心暗鬼が生まれた。「次第に事件を忘れたいと思うようになった」と男性は振り返る。

姉の長男（当時１２歳）と小学校が同じだった北村重信さん（９０）は中日新聞の記者になり、くしくも事件が時効を迎える時を取材した。長野では、戦後初めて殺人事件が未解決に終わったケースで、これほどの凶悪事件が容疑者逮捕に至らないのは異例だった。北村さんは当時に思いをはせてこう語る。「今では想像もできないが、空腹で人が殺されたかもしれないという事件だった。悲惨な記憶でも次の世代に残さないといけない」

こうした「負の記憶」をどう捉えるべきか。ジャーナリストで神奈川大学特任教授の江川紹子さんは「年数がたつとタブー視の圧力が下がり、住民の感情も変わる。地域の歴史として何があったのかを後世に伝えないと、７人を悼む機会を失いかねない」と指摘する。