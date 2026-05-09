河出奈都美アナ、姿が激変！『初音ミク』コスプレに衝撃「ガチすぎて好感」「ちゃんと歴史を理解してる」
日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が、自身のXを更新。初音ミクのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「マジで可愛いな」「ほんとこの方ガチすぎて好感持てる」「ちゃんと歴史を理解してる人のコスプレには重厚感がある。素晴らしい」などと話題になっている。
【写真】髪型＆衣装も完全再現！『初音ミク』コスプレ姿の河出奈都美アナ
アニメ『葬送のフリーレン』アウラや『リコリス・リコイル』錦木千束などのコスプレを披露してきた河出アナは今回、「Oha!4の「コレミテ」コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！(率直にいかがでしたかね…？笑)」と報告。
続けて「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をOha!4のスタッフに何気なく話したところ、「ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも」と、半分ノリで決まったのがこの企画でした！笑ボカロやコスプレに詳しくない方にとっても、こんな世界があるということを知るきっかけになったら嬉しいです」と経緯を伝えた。
また、コスプレは本気で向き合っているとし「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！(しかし、肝心の「01」のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください)」と打ち明けた。
最後に「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド。その文化の中心であるニコニコ動画の祭典は実家のような温かさすら感じる空間でした。ただ、当時はその思いを人に言うことはあまりなく、2018年にやっと参加した同イベントで、溜め込んだ思いを初めて解放したとき、言われようのない幸せを感じたのを覚えています」とつづった。
【写真】髪型＆衣装も完全再現！『初音ミク』コスプレ姿の河出奈都美アナ
アニメ『葬送のフリーレン』アウラや『リコリス・リコイル』錦木千束などのコスプレを披露してきた河出アナは今回、「Oha!4の「コレミテ」コーナーでお届けしたニコニコ超会議参戦企画、ご覧いただきありがとうございました！(率直にいかがでしたかね…？笑)」と報告。
また、コスプレは本気で向き合っているとし「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！(しかし、肝心の「01」のタトゥーシールを忘れるという失態…！いつかリベンジすることでお許しください)」と打ち明けた。
最後に「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド。その文化の中心であるニコニコ動画の祭典は実家のような温かさすら感じる空間でした。ただ、当時はその思いを人に言うことはあまりなく、2018年にやっと参加した同イベントで、溜め込んだ思いを初めて解放したとき、言われようのない幸せを感じたのを覚えています」とつづった。