◆米大リーグ ドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブレーブスのＣ・セール投手（３７）が８日（日本時間９日）、敵地・ドジャース戦に先発。今季最多タイとなる１０２球の力投で７回５安打３失点（自責２）と試合をつくったが、ＭＬＢ単独トップの７勝目はお預け。自身の連勝は４で止まり、２敗目を喫した。

この日は５回に大谷に勝ち越しの右前適時打、６回はフリーマンに４号ソロを浴びるなど、左打者に痛打されることもあったが、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）の直球、スライダーなどで７三振を奪い、５６奪三振はリーグ７位に浮上した。

それでも、４試合連続で１００球以上のタフネスぶり。８試合のうち７試合でクオリティースタート（６回以上自責３以下）とエースの働きを見せ、ナ・リーグ東地区で首位を快走するチームを支えている。２４年には１８勝（３敗）、防御率２・３８、２２５奪三振の投手３冠で初のサイ・ヤング賞を受賞。昨季は７勝止まりだったが、「ザ・コンドル」は完全に輝きを取り戻している。