◆米大リーグ ドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２戦連続となる勝ち越しタイムリーヒットを含む４打数１安打１打点の活躍で、チームを連勝に導いた。これで本拠地ブレーブス戦は２３年９月から８連勝となった。

相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕セール。試合前時点でメジャートップタイ６勝、防御率２・１４と好調。大谷とは通算８打数２安打の打率２割５分、１四球２三振だった。大谷は１打席目はカウント１―２から外角低めいっぱいの９８・３マイル（約１５８・２キロ）の直球に全く手が出ず、見逃し三振。２打席目は内角低めシンカーにバットをへし折られ、遊ゴロに倒れた。だが、同点の５回２死二塁で迎えた３打席目に、内角低めに沈む９６・９マイルのシンカーを捉え、一、二塁間を破る勝ち越しの右前適時打。“３度目の正直”で２戦連続のタイムリーとし、塁上では左足を蹴り上げるチームの新パフォーマンスを見せた。

大谷は６日（同７日）の敵地・アストロズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場すると、３回に二塁打を放ち、自己最長ブランクとなる６試合＆２６打席ぶりとなる待望の安打を放った。自己最長ブランクから脱出。４打数２安打１打点、１四球１盗塁と躍動し、チームを１０試合ぶりの２ケタ得点の大勝に導いていた。

投げては先発シーハンが５回途中１失点、７奪三振の粘りの投球。救援陣もベシア、ハート、クラインなどが安定の無失点リレー。打線も１点リードの６回、フリーマンが中越えにソロを放ち、リードを２点に広げた。チームはこの日から本拠地７連戦、敵地６連戦の１３連戦がスタート。まずは幸先よく初陣を飾った。